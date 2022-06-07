Bursa’da keçilere eziyet kamerada! Araca bağlayıp kilometrelerce koşturdu
YAŞAM İHA
Bursa'da bir cani bir şoför iple aracına bağladığı keçileri kilometrelerce koşturdu. Şahsın hayvanlara eziyeti etraftaki vatandaşların cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.
ARACIN ARKASINA İP BAĞLAYIP…
Edinilen bilgiye göre, bir kişi sahibi olduğu keçileri götürmek istediği yere aracına bağladığı iple eziyet ederek götürdü.
O ANLAR KAMERADA
Kilometrelerce koşan keçilerin o anlarına şahit olalar cep telefonlarıyla görüntü aldı.
TEPKİ TOPLADI
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde hayvanlara eziyet eden kişiye büyük tepki gösterildi.
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