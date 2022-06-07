07 Haziran 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da keçilere eziyet kamerada! Araca bağlayıp kilometrelerce koşturdu

Bursa’da keçilere eziyet kamerada! Araca bağlayıp kilometrelerce koşturdu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 07.06.2022 Güncelleme Tarihi: 07.06.2022
ABONE OL
Bursa’da keçilere eziyet kamerada! Araca bağlayıp kilometrelerce koşturdu

Bursa'da bir cani bir şoför iple aracına bağladığı keçileri kilometrelerce koşturdu. Şahsın hayvanlara eziyeti etraftaki vatandaşların cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

Olay, Bursa'nın Gürsu ilçesinde yaşandı.

ARACIN ARKASINA İP BAĞLAYIP…

Edinilen bilgiye göre, bir kişi sahibi olduğu keçileri götürmek istediği yere aracına bağladığı iple eziyet ederek götürdü.

O ANLAR KAMERADA

Kilometrelerce koşan keçilerin o anlarına şahit olalar cep telefonlarıyla görüntü aldı.

TEPKİ TOPLADI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde hayvanlara eziyet eden kişiye büyük tepki gösterildi.

Keçilere eziyet eden sürücü kamerada KEÇİLERE EZİYET EDEN SÜRÜCÜ KAMERADA
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA