Yoğun bakımdaki Ege’den annesine en acı soru: Ece nerede? Kardeşi yemek sonrası hayatını kaybetmişti

EGE'DEN ANNESİNE EN ACI SORU: ECE NEREDE?



Dün küçük Ege ile ilgili bir gelişme yaşandı. Uzun süredir yoğun bakımda makinelere bağlı yaşayan Ege, ilk kez ailesiyle konuştu. Oğlunun ilk cümlesinin 'Ece nerede?' olduğunu belirten Hasret Mercankaya, "Nasıl cevap vereceğimi bilemedim. Babaannesiyle Ece'nin gezmeye gittiğini söyledim. Sonrasında 'Yürümek istiyorum' dedi. Kalkmaya çalıştı. Doktoru, 'Fizik tedavi desteği lazım' dedi. İnşallah bugünleri geride bırakacağız. Oğlum sağlığına kavuşacak. Bunun yanında hala otopsi ve tahlil sonuçları çıkmadı. Yetkililere sesleniyorum. Çocuklarım neden bu halde? Bunu öğrenmek istiyorum" dedi.

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