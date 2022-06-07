Yoğun bakımdaki Ege'den annesine en acı soru: Ece nerede? Kardeşi yemek sonrası hayatını kaybetmişti
İzmir'de restoranda yedikleri yemek sonrası rahatsızlanıp hayatını kaybeden Ece Melisa Mercankaya'nın (6) yoğun bakımda makinelere bağlı tedavi gören kardeşi Ege Mercankaya (4) ailesiyle konuştu. Oğlunun ilk olarak 'Ece nerede' diye sorduğunu belirten Hasret Mercankaya, "Nasıl cevap vereceğimi bilemedim. Ece'nin babaannesiyle gezmeye gittiğini söyledim" dedi.
Belçika'dan tatil için Aydın'ın Didim ilçesindeki yazlık evlerine gelen emlak danışmanı Cihan (37) ve Hasret (33) Mercankaya çifti, 13 Nisan'da İzmir'in Gaziemir ilçesindeki bir restoranda çocukları Ece Melisa ve Ege ile yemek yedi. Aile, yemeğin ardından Didim'e döndü. Bir süre sonra Hasret Mercankaya ve çocukları rahatsızlandı.
Didim Devlet Hastanesi'ne birkaç kez giden anne ve 2 çocuğuna teşhis konulamadı. Ece Melisa'nın 17 Nisan'da durumu ağırlaşınca aile fertleri yine aynı hastaneye gitti. Ece Melisa ile durumu daha iyi olan annesi Hasret Mercankaya, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, Ege Mercankaya ise bir gün sonra Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
ECE KURTARILAMADI
Hasret Mercankaya taburcu edilirken, kızı Ece Melisa ise kurtarılamadı. Ece Melisa'nın cenazesi, Manisa'da Kırtık Mezarlığı'nda toprağa verildi.
ÖLÜM NEDENİ BELİRSİZ OLARAK KAYDA GEÇTİ
Ön otopsi raporunda ölüm nedeni, 'belirsiz' olarak kayda geçen Ece Melisa'dan alınan örneklerle yapılan detaylı otopsi işleminin sonucu bekleniyor.
EGE'NİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Tedavisi süren Ege Mercankaya'nın sağlık durumunun iyiye gittiği, hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi. Aile, Ege için kan tahlil sonucunu ve konulacak teşhisi bekliyor. Ancak şu ana kadar sonuç çıkmadı.
EGE'DEN ANNESİNE EN ACI SORU: ECE NEREDE?
Dün küçük Ege ile ilgili bir gelişme yaşandı. Uzun süredir yoğun bakımda makinelere bağlı yaşayan Ege, ilk kez ailesiyle konuştu. Oğlunun ilk cümlesinin 'Ece nerede?' olduğunu belirten Hasret Mercankaya, "Nasıl cevap vereceğimi bilemedim. Babaannesiyle Ece'nin gezmeye gittiğini söyledim. Sonrasında 'Yürümek istiyorum' dedi. Kalkmaya çalıştı. Doktoru, 'Fizik tedavi desteği lazım' dedi. İnşallah bugünleri geride bırakacağız. Oğlum sağlığına kavuşacak. Bunun yanında hala otopsi ve tahlil sonuçları çıkmadı. Yetkililere sesleniyorum. Çocuklarım neden bu halde? Bunu öğrenmek istiyorum" dedi.
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