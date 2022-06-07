Diyarbakır’da dehşete düşüren cinayet! ‘Bizi bayıltıp annemi öldürdü’

'KARDEŞİM EVE ALMIŞ'

Serbest kalan Tanyurak'ın çocukları da babaları hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Çiftinin 20 yaşındaki kızları Elif Tanyurak, annesinin intihar etmediğini öne sürerek şunları aktardı: "Yıllardır anneme şiddet uyguluyordu. Annem defalarca uzaklaştırma kararı aldırdı. En son aldırdığı uzaklaştırma kararından sonra ise boşanmaya karar vermişti. Annem çocuklarına çok düşkündü ve inancı gereği de intihar edebilecek biri değildi. Annemin ölümünden haftalar sonra 13 yaşındaki kardeşimin tavırlarında bir şeyler olduğunu fark ettim. Hepimiz annemizin ölümüne üzüldük ancak onun davranışlarında bir değişiklik vardı. Sonra ağlayarak yanıma geldi ve olayın olduğu gün gece 03.00 gibi Adem Tanyurak'ı eve aldığını söyledi. Adem Tanyurak eve geldiğinde annemle kavga ediyor ve banyoda annemin burnuna yumruk atıyor. Tüm bunları 13 yaşındaki kardeşim görüyor ve şoka giriyor hiçbir şey yapamıyor bayılıyor. İlginç olan şeylerden biri de, evde kimse ses duymadı. Biz bu adamın bizi uykudayken bayıltığını düşünüyoruz. Çünkü, sabah ezanı için annemle her gün uyanırdık o sabah ben uyanmadım ve uyandığımda da sersem gibiydim. Kardeşim de tüm bu olanları anlatınca hemen savcılığa gidip şikayetçi olduk."