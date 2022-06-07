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Önce eşini sonra kendini öldürdü! Boşanma aşamasındaki koca dehşet saçtı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.06.2022
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Önce eşini sonra kendini öldürdü! Boşanma aşamasındaki koca dehşet saçtı

Ankara'da 49 yaşındaki Mehmet Birsen, boşanma aşamasında olduğu Hatice Birsen'i tabancayla ateş ederek öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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