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Gaziosmanpaşa’da korku dolu anlar! Sokak köpekleri anne ve çocuğa saldırdı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 07.06.2022 Güncelleme Tarihi: 07.06.2022
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Gaziosmanpaşa’da korku dolu anlar! Sokak köpekleri anne ve çocuğa saldırdı

İstanbul Gaziosmanpaşa’da bir anne ve çocuğuna sokak köpekleri saldırdı. Evlerine giden anne ve çocuğun çığlıklarını duyan mahalleli yardıma koştu. Korku dolu anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Gaziosmanpaşa'da sokak köpekleri anne ve çocuğuna saldırdı. Çığlık atan kadının yardımına koşan mahalle sakinlerinin müdahalesi köpeklerin uzaklaşmasını sağladı.

Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde, geçen gün akşam saatlerinde bir grup sokak köpeği, evlerine yürüyen anne ve çocuğa saldırdı. Kadının çığlıklarını duyan mahalle sakinleri, yardıma koştu. Köpekler mahallelinin müdahalesiyle uzaklaştırıldı. Anne ve çocuğun yaşadığı korku dolu anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde ise bir grup köpek saldırdıkları kediyi parçalayarak öldürdü. Kedinin çevresini saran köpekler, köşeye sıkıştırdıkları hayvanı ısırarak parçaladı. Güvenlik kamerasındaki görüntülerde, kedinin köpeğin ağzından kurtulmaya çabaladığı görülüyor.

Çığlıklarını duyan yardıma koştu! ÇIĞLIKLARINI DUYAN YARDIMA KOŞTU!

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