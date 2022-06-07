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Gemerek'i sel vurdu! Sivas-Kayseri kara yolu ulaşıma kapandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.06.2022
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Gemerek’i sel vurdu! Sivas-Kayseri kara yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde sel sularının taşıdığı çamur ve molozlar nedeniyle Sivas-Kayseri kara yolunda ulaşım yapılamıyor. Öte yandan Vali Yılmaz Şimşek de sel nedeniyle Gemerek'e hareket etti.

İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Bazı evler aşırı yağış nedeniyle su altında kaldı.

Gemerek Belediyesi itfaiye ekipleri, selden zarar gören evlerde çalışma başlattı.

Diğer yandan selin sürüklediği çamur ve molozlar, Sivas-Kayseri kara yolunun Gemerek mevkisinde ulaşımın durmasına yol açtı.

Bölgede kara yolunun bu bölümü çift taraflı araç trafiğine kapatıldı.

Vali Yılmaz Şimşek de sel nedeniyle Gemerek'e hareket etti.

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