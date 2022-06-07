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53 lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı! Erzincan'da gıda zehirlenmesi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.06.2022
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53 lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı! Erzincan’da gıda zehirlenmesi

Erzincan'da 53 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle götürüldükleri hastanede tedavi altına alındı. İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ile Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin de acil serviste müşahede altında tutulan öğrencileri ziyaret ederek, sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.

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