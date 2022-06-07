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Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden Çankaya'daki uygunsuz görüntülere dair açıklama: Şahıs yakalandı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.06.2022 Güncelleme Tarihi: 07.06.2022
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Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden Çankaya’daki uygunsuz görüntülere dair açıklama: Şahıs yakalandı!

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Çankaya ilçesi Öveçler semtinde uygunsuz bir şekilde yürüyen ve görüntüleri ortaya çıkan şahısla ilgili açıklama yaptı. Emniyet, "Meydana gelen olaya gölgede görevli personelimiz ivedilikle müdahale etmiş, şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır." denildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden konuya dair yapılan SON DAKİKA açıklaması şöyle;

"Bazı sosyal medya hesaplarından 07.06.2022 günü ilimiz Çankaya ilçesi Öveçler semtinde uygunsuz bir şekilde cadde üzerinde yürüyen şahsa ait görüntüler paylaşılmaktadır.

ŞAHIS YAKALANDI

Meydana gelen olaya gölgede görevli personelimiz ivedilikle müdahale etmiş, şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Yapılan incelemede şahsın alkollü olduğu anlaşılmıştır. Konuyla ilgili gerekli adli işlemler başlatılmıştır."

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