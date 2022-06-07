Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden Çankaya'daki uygunsuz görüntülere dair açıklama: Şahıs yakalandı!
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Çankaya ilçesi Öveçler semtinde uygunsuz bir şekilde yürüyen ve görüntüleri ortaya çıkan şahısla ilgili açıklama yaptı. Emniyet, "Meydana gelen olaya gölgede görevli personelimiz ivedilikle müdahale etmiş, şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır." denildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden konuya dair yapılan SON DAKİKA açıklaması şöyle;
ŞAHIS YAKALANDI
Meydana gelen olaya gölgede görevli personelimiz ivedilikle müdahale etmiş, şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.
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