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Adana’da su borusu patladı, yol yarıldı! Yürekleri ağızlara getiren kamerada

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 07.06.2022 Güncelleme Tarihi: 07.06.2022
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Adana’da su borusu patladı, yol yarıldı! Yürekleri ağızlara getiren kamerada

Adana'da içme suyu ana şebeke borusunun patlaması sonucunda yol yarıldı ve taşkına sebep oldu. O onlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yolun yarılmasının ardından sokaklar nehre döndü.

Olay, 3 Haziran günü saat 04.30 sularında Adana'nın Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde yaşandı.

Caddenin altından geçen içme suyu ana şebeke borusu patladı.

Borunun patlaması ile beraber yolda göçük oluştu, etraftaki bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

SOKAKLAR NEHRE DÖNDÜ, ANA ATERLERDE BİRİKİNTİLER OLUŞTU

Ara sokaklar nehre dönerken, kentin en yoğun ana arterlerinden olan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda da su birikintileri meydana geldi.

Borunun patladığı sokakta vatandaşlar, yoldan geçmek isteyen sürücüleri uyararak yaklaşık 2 metrelik çukura düşmelerini önledi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, bölgeye verilen suyu kesip, patlayan boruyu değiştirdi.

BASINÇLI SU YOLU YARDI

Bu arada, su borusunun patladığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, patlayan borudan çıkan suyun basıncıyla yolun yarıldığı, ardından başlayan taşkınla caddenin sular altında kaldığı görüldü.

Yol yarıldı! O anlar kamerada YOL YARILDI! O ANLAR KAMERADA

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