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Efe Bozkurt'tan yeni bir hamle

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.06.2022 Güncelleme Tarihi: 07.06.2022
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Efe Bozkurt’tan yeni bir hamle

Red Wolf Medya Kurucusu Efe Bozkurt, sosyal medya fenomenlerini aynı çatı altında toplamak için çalışmalara başladı. Geçtiğimiz günlerde İzmir’de bir fenomen evi açacağını duyuran Efe Bozkurt şimdilerde de İstanbul’da yeni bir fenomen evi kurmak için çalışmalara başladı.

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