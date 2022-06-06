Çocuklar artık doğayı özümseyecek

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Milli Eğitim Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na teşekkür eden Erdoğan, "Doğaya ilgili ve duyarlı, tasarruf bilincine sahip, israftan kaçınan bir neslin temelini atan proje elbette ki, 1000 okulla sınırlı kalmayacak. Zamanla tüm okullarımızın bu dönüşümün bir parçası olacağına inanıyorum. Projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum. @tcmeb @csbgovtr" ifadelerini kullandı.