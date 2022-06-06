Çocuklar artık doğayı özümseyecek
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen Çevre Dostu 1000 Okul Projesi Ödül Töreni’ne katılan Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Çocuklarımız, çevre dostu yaşam pratikleriyle doğayı özümseyecek” dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı'nca yürütülen Çevre Dostu 1000 Okul Projesi kapanış töreni, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.
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Muhammed Uzun'un haberine göre Beştepe'deki programın ardından Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi kapsayan çevreyle ilgili her projeyi çok kıymetli buluyorum."Çevre Dostu 1000 Okul" projesi de doğa dostu okullarla yeni bir sayfa açıyor. Çocuklarımız en çok vakit geçirdikleri okul ortamında çevre dostu yaşam pratikleriyle doğayı özümseyecek." dedi.
EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR
Milli Eğitim Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na teşekkür eden Erdoğan, "Doğaya ilgili ve duyarlı, tasarruf bilincine sahip, israftan kaçınan bir neslin temelini atan proje elbette ki, 1000 okulla sınırlı kalmayacak. Zamanla tüm okullarımızın bu dönüşümün bir parçası olacağına inanıyorum. Projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum. @tcmeb @csbgovtr" ifadelerini kullandı.
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