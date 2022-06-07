Bisiklet tutkunu genç mühendisi arkadan çarpan taksi hayattan kopardı! Son paylaşımı yürek yaktı
İstanbul Havalimanı yolunda bisiklete binen doğa sporları tutkunu jeofizik mühendisi Murat Albayrak'a arkadan gelen taksi çarptı. Kaza anına tanık olan sürücüler kalbi duran genç mühendisi kurtarmak için dakikalar boyunca kalp masajı yaptı. Tüm uğraşlar 2 çocuk sahibi Albayrak'ı kurtarmaya yetmedi. Hastanede yaşamını yitiren Çatalca Doğa Sporları Kulübü sporcusu Murat Albayrak'ın İstanbul turundan kalan yaptığı son paylaşımları ise boğazları düğümledi…
Trafik Kanunu'nda bisikletlilerin hakları olduğunu fakat şoförlerin buna saygı duymadığını belirten Bisikletliler Meclisi moderatörü Murat Pekeser, Sabah'a yaptığı açıklamada, profesyonel olarak bisiklet kullanan sporcular için veledrom tesislerinin de sıklaştırılmasını aksi takdirde bisikletlilerin mahalle aralarında ya da şehir içinde antrenman yapmak zorunda kaldığını belirtti.
İki çocuk babası Murat Albayrak İstanbul Çatalca'da yaşıyordu. Jeofizik mühendisi olan Albayrak tam bir doğa sporları ve bisiklet tutkunuydu. Çatalca Doğa Sporları Kulübü sporcusu olan Murat Albayrak, pazar tatilini sıkça yaptığı gibi bisikletiyle İstanbul turu yaparak değerlendirmek istemişti. Sabahın ilk saatlerinde pedal çevirmek için hazırlanan Albayrak, önce ilk rotası olan Ayasofya Camii'ye gitti. Ardından Ortaköy ve Emirgan derken Çatalca'ya eve dönüş yoluna koyuldu. Eve giderken her zamanki gibi İstanbul Havalimanı yolunu kullandı.
METRELERCE YÜKSELDİ "BİSİKLETİME ÇARPARSAN ÖLÜRÜM"
İki teker üzerinde seyreden Murat'ın kaskı ve korumalıkları da üzerindeydi. Tam da bu sırada iddiaya göre arkasında seyir halinde bulunan taksi sürücüsü takip mesafesini korumayıp Albayrak'a arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan jeofizik mühendisi metrelerce sürüklendi.
KURTARILAMADI
Albayrak'ın yardımına ilk olarak şans eseri yakında bulunan doktor ve hemşireler koştu. Vatandaşlar kalbi duran Albayrak'ı hayata döndürmek için kalp masajı yapmaya başladı. Yapılan müdahalelere yanıt veremeyen Albayrak, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. İki çocuk babası, kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetti. Albayrak'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, kazaya karışan 34 THK 25 plakalı taksinin sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı. Albayrak'ın cenazesi, memleketi Samsun'a gönderildi.
Umut Gündüz ve Batuhan Dereli gibi bisiklet sürücülerinin ardından Murat Albayrak'ın trafikte hayatını kaybetmesi, bisiklet kullanıcılarının şikayetlerine dikkat çekiyor. Bisikletliler Meclisi moderatörü Murat Pekeser, bisikletlilerin trafikte yaşadığı problemleri anlattı. Birçok otomobil sürücüsünün trafikte bir bisikletliye karşı nasıl davranması gerektiğini bilmediğini belirten Pekeser "Trafik Kanunu'nda bisikletlilerin önemli hakları var ama birçok sürücü bu haklardan bihaber ya da bu haklara saygı göstermiyor. Sürücü kurslarında trafikte bisikletlilere karşı takip mesafesinin nasıl olması, bisikletlinin yanından geçerken ne kadar hızla gidilmesi gibi hayati bilgilerin üzerinde çok durulmuyor" ifadelerini kullandı.
"VELEDROM TESİSLERİ BU ÖLÜMLERİN ÖNÜNE GEÇEBİLECEKTİR"
Profesyonel olarak bisiklet kullanan sporcular için veledrom tesislerinin de yaygınlaştırılmasını belirten Murat Pekeser "Birçok profesyonel bisikletçi, antreman yapabilmek için otoyolları kullanmak zorunda bırakılıyor. Mahalle arasında antreman yapamayan bisikletçiler zorunlu olarak hayatlarını tehlikeye atıp bu yollara çıkıyor. Umut Gündüz gibi birçoğu bu nedenlerle hayatlarını kaybetti. Bisikletlilerin antreman yapabileceği veledrom tesisleri bu ölümlerin önüne geçebilecektir. Yetkililerden seslerimizi duymalarını bekliyoruz" dedi.
Murat Albayrak'ın pazar tatilini değerlendirmek için çıktığı İstanbul turundan geriye ise sosyal medya hesaplarındaki son paylaşımları kaldı... Öte yandan Murat Albayrak'ın son yolculuğuna memleketi Samsun'da uğurlanacağı öğrenildi.
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