AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay’ın odasına silahlı saldırı

Olay ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ekipleri sevk edildi.

Mehmet Yıldırım'ın haberine göre ekipleri çevrede boş mermi kovanı ve delil topladı. Silahlı saldırı olayını duyan akrabaları ise olay yerine akın etti. Olayla ilgili Jandarma geniş çaplı soruşturma başlattı.