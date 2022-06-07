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Son dakika: İstanbul Başakşehir'de korkutan kaza! Minibüs devrildi | Çok sayıda yaralı var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.06.2022 Güncelleme Tarihi: 07.06.2022
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Son dakika: İstanbul Başakşehir’de korkutan kaza! Minibüs devrildi | Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberleri... Başakşehir'de seyir halindeki servis minibüsü bilinmeyen bir nedenle devrildi. Yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Devrilen otobüs çekici yardımıyla götürüldü.

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