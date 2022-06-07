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Tokat'ta 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Son depremler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.06.2022 Güncelleme Tarihi: 07.06.2022
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Tokat’ta 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Son depremler

Son dakika haberine göre: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Tokat'ta 3.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem, saat 08.06'da ve 2.2 kilometre derinlikte gerçekleşti.

3.9 büyülüğünde meydana gelen deprem çevre ilçelerden hissedildi.

Merkez üssü Tokat merkeze bağlı Küçükbağlar köyü olan depremde İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.06.07 08:10:58 39.9673 28.0115 11.8 -.- 0.9 -.- YAYLA-MANYAS (BALIKESIR) İlksel
2022.06.07 08:06:03 40.2792 36.3543 2.2 -.- 4.0 3.9 KUCUKBAGLAR-(TOKAT) İlksel
2022.06.07 06:42:45 39.8112 27.9685 13.7 -.- 1.5 -.- CAYPINAR-(BALIKESIR) İlksel
2022.06.07 05:05:11 38.2932 38.8707 5.0 -.- 1.9 -.- YEDIYOL-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.06.07 04:44:56 36.4358 29.1973 15.5 -.- 2.5 -.- BOGAZICI-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2022.06.07 04:10:32 39.2625 25.8398 5.4 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.06.07 03:56:42 35.3108 25.2977 8.7 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.07 03:06:41 39.8470 41.9698 29.8 -.- 1.5 -.- KARATASLAR-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2022.06.07 02:58:48 37.0872 28.9740 16.7 -.- 1.8 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2022.06.07 02:58:02 37.4515 38.9350 5.4 -.- 2.2 -.- GOLGEN-(SANLIURFA) İlksel
2022.06.07 02:35:05 34.3857 26.6095 15.9 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.07 02:26:38 39.6287 26.3708 4.6 -.- 1.6 -.- BUDAKLAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2022.06.07 01:20:50 39.8147 27.9358 7.0 -.- 1.4 -.- HALKAPINAR-(BALIKESIR) İlksel
2022.06.07 01:07:50 35.7407 29.7232 14.4 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2022.06.07 00:03:15 38.9570 26.1197 11.9 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2022.06.06 23:50:55 36.1648 29.8170 1.0 -.- 1.2 -.- KALEUCAGIZ-DEMRE (ANTALYA) İlksel
2022.06.06 23:39:33 39.5917 26.4248 7.6 -.- 1.9 -.- AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2022.06.06 23:17:02 39.8292 27.9617 7.8 -.- 2.2 -.- YAYLABAYIR-(BALIKESIR) İlksel
2022.06.06 22:37:03 36.1060 28.7623 19.0 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel
2022.06.06 22:21:54 39.5953 26.4445 5.5 -.- 2.1 -.- TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2022.06.06 22:15:06 39.5872 26.4595 6.3 -.- 2.2 -.- HUSEYINFAKI-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2022.06.06 22:13:55 37.1502 35.8965 8.3 -.- 1.6 -.- ELMAGOLU-CEYHAN (ADANA) İlksel
2022.06.06 21:47:19 39.8313 27.9328 4.9 -.- 1.5 -.- YAYLABAYIR-(BALIKESIR) İlksel
2022.06.06 21:06:40 38.5543 26.5672 14.7 -.- 1.6 -.- INECIK-KARABURUN (IZMIR) İlksel
2022.06.06 20:15:19 40.3603 30.6350 4.6 -.- 1.9 -.- KARACALAR-GOYNUK (BOLU) İlksel
2022.06.06 19:58:08 36.6048 27.9440 69.8 -.- 3.1 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2022.06.06 19:51:35 37.4995 38.8678 7.4 -.- 2.1 -.- KIRBASI-HILVAN (SANLIURFA) İlksel

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