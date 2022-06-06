Tekirdağ’da korkunç kaza! Sürücü firar etti



Kaza sonrası motosiklet sürücüsü İbrahim Ö. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Sefa E. (20) yaralandı. Otomobil sürücüsü gözden kayboldu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası İbrahim Ö. Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne, Sefa E. de Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.