Tekirdağ'da korkunç kaza! Sürücü firar etti
Son dakika haberine göre: Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde bir otomobil ile kafa kafaya çarpışan ehliyetsiz sürücünün kullandığı motosiklette 1’i ağır 2 genç yaralandı. Jandarma, olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünü arıyor.
Kaza, gece saatlerinde Velimeşe Mahallesi Saray Caddesi ile Mustafa Kemal Caddesi ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kemal Caddesi'nden Saray Caddesi istikametine seyreden ve henüz sürücüsü belirlenemeyen otomobil ile karşı yönden gelen İbrahim Ö. idaresindeki motosiklet kafa kafaya çarpıştı.
Kaza sonrası motosiklet sürücüsü İbrahim Ö. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Sefa E. (20) yaralandı. Otomobil sürücüsü gözden kayboldu.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası İbrahim Ö. Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne, Sefa E. de Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
DURUMU KRİTİK
Yoğun bakımda tedavisi devam eden Sefa E.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yerinde gözyaşı döken kazazede yakınlarını ise jandarma ekipleri sakinleştirdi.
MUHTARDAN YOLA ÇÖZÜM BULUNMASI ÇAĞRISI
Daha önce de kazaların meydana geldiği yol güzergahına çözüm bulunması çağrısında bulunan Velimeşe Mahallesi Muhtarı Mehmet Erkul, "Özellikle Saray Caddesi'nde sıkıntılar yaşıyoruz. İki gencimiz maalesef üzücü bir kaza geçirdi. İnşallah kısa sürede sağlıklarına kavuşurlar. Kazanın meydana geldiği yol ayrımında belediyenin kavşak düzenlemesi yapması halinde sorunun çözüme kavuşacağına inanıyoruz" diye konuştu.
Jandarma ekipleri kaçan sürücüyü arıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- e-Okul 2. dönem ne zaman kapanıyor 2022? E-Okul not girişi bitti mi, kapandı mı? İşte tarih...
- Babalar Günü ne zaman, ayın kaçında? Babalar Günü bugün mü, yarın mı? İşte 2022 yılı Babalar Günü tarihi...
- Arpa ve buğday alım fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Buğday alım fiyatları açıklandı mı 2022?
- Hangi ülkede 1960'tan beri devam eden bir geleneğe göre en az 50 yıl evli ve bir çocuğu olan çiftlere devlet tarafından bir çift gümüş madalya verilir?
- Hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu
- 2019'da Hindistan'ın Bhopal şehrinde kuraklığın bitmesi için evlendirilen ve boşandırılan nedir?
- Dönemin gazetelerine göre 68 kadını evlenme vaadiyle dolandıran Eyüplü Halit, 1935'te kime mektup yazmıştır?
- Şener Şen ve İlyas Salman'ın birlikte rol aldığı filmlerin hangisinde karşılıklı replikleri yoktur?
- 200.000, 300.000, 400.000 TL... Ziraat, Vakıfbank, Halkbank 0,89 - 0,99 konut kredisi! Geri ödeme tablosu netleşti...
- POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 28. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanır? POMEM sınav sonuçları...
- AÖF bütünleme sınavı var mı, olacak mı? AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak 2022?
- Asgari ücrete TEFE TÜFE zammı! En düşük 5.316 TL, en yüksek 6.379 TL artış! % 35,64 enflasyon zammı ile evli-beka ve çalışan...