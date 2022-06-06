İzmir’de korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
İzmir'in Konak ilçesinde gece saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği kamyon bariyerleri aşıp karşı şeritten gelen otomobille çarpıştıktan sonra 15 metre yükselikten düştü. Dehşete düşüren kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.
15 METREDEN DÜŞTÜ
Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Mürselpaşa Bulvarı Şaraphane Köprüsü üzerinde meydana geldi. Konaktan Bornova yönüne giden 53 yaşındaki Osman Ö. yönetimindeki 45 AFK 127 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aştı. Kamyon, karşı yönden gelen Mehmet Emin Çapkınoğlu yönetimindeki 34 BZU 836 plakalı otomobile çarptıktan sonra yaklaşık 15 metrelik yükseklikten alt yola düştü.
YARALININ DURUMU KRİTİK
Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde yolcu konumunda bulunan Hülya Çapkınoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan sürücüler Osman Ö. ve Mehmet Emin Çapkınoğlu ile otomobilde bulunan 3 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Mehmet Emin Çapkınoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Kazada hayatını kaybeden Hülya Çapkınoğlu'nun cesedi, savcının kaza yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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