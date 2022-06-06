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Babalar Günü ne zaman, ayın kaçında? Babalar Günü bugün mü, yarın mı? İşte 2022 yılı Babalar Günü tarihi...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2022
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Babalar Günü ne zaman, ayın kaçında? Babalar Günü bugün mü, yarın mı? İşte 2022 yılı Babalar Günü tarihi...

Babalar Günü ne zaman, ayın kaçında? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Evlatları üzerinde büyük emekleri olan babaların bu özel gününü kutlamak isteyenler Babalar Günü tarihini ve hediye önerilerini merak ediyor. Peki, Babalar Günü ne zaman, ayın kaçında? Babalar Günü bugün mü, yarın mı? İşte 2022 yılı Babalar Günü tarihi...

Babalar Günü ne zaman, ayın kaçında? Babalar Günü bugün mü, yarın mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Haziran ayının gelmesiyle birlikte Babalar Günü tarihi de araştırılıyor. Tüm dünyada kutlanan Babalar Günü ülkemizde Haziran ayında kutlanmaktadır. Peki, Babalar Günü ne zaman, ayın kaçında? Babalar Günü bugün mü, yarın mı? İşte 2022 yılı Babalar Günü tarihi...

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Babalar Günü her yıl haziran ayının 3. pazar günü kutlanıyor. Bu yıl Babalar Günü 19 Haziran tarihine denk geliyor.

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910′da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

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