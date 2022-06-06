Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan komuta kademesi ile kritik görüşme

Toplantıda Pençe-Kilit Operasyonu başta olmak üzere Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde devam eden operasyonlara ilişkin son durum hakkında bilgi alan Bakan Akar, faaliyetlerle ilgili talimatlar verdi.

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