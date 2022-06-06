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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan komuta kademesi ile kritik görüşme

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.06.2022
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan komuta kademesi ile kritik görüşme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, birlik komutanlarıyla önemli bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Akar başkanlığındaki toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever de katıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı düzenlendi.

Milli Savunma Bakanı Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, bakan yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu, Muhsin Dere ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı düzenlendi.

Toplantıda Pençe-Kilit Operasyonu başta olmak üzere Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde devam eden operasyonlara ilişkin son durum hakkında bilgi alan Bakan Akar, faaliyetlerle ilgili talimatlar verdi.

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