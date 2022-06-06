Son dakika: Bursa’da ilkokulda skandal görüntüler: Dansözlü kutlama! Müdür görevden uzaklaştırıldı

Bursa İmam Hatipliler Derneği'nin (BİHMED) açıklaması şöyle:

"Milli Eğitim İl müdürlüğünden alınan resmi bilgilere göre 1000 öğrencili Çalı ilkokulunun ve ortaokulunun bünyesinde bulunan imam hatip ortaokulumuz eğitim görmektedir. Bu okulda 80 İmam Hatip Okulu öğrencilerimiz eğitim görmektedir. Çalı ilkokulu ve ortaokulu öğrencilerinin sayısı 920'dir.



"Resmi yazılarda da görüleceği üzere 7 Mayıs 2022 tarihinde icra edilmek üzere Çalı İlkokulu aile birliği okul yararına olacak etkinlik için okul idaresinden 22 Nisan 2022 tarihinde resmi izin talebinde bulunmuş, talep okul idaresi tarafından 28 Nisan 2022 tarihindeki resmi yazısıyla uygun görülerek okulun çok amaçlı salonunda etkinliğin yapılmasına izin verilmiştir.."



"Resmi bilgi notlarında da görüleceği üzere, etkinlik sırasında istenmeyen olayın yaşanması üzerine okul aile birliği yönetimi okul idaresi tarafından 9 Mayıs 2022 okula çağrılmış yaşanan olayla ilgili bilgilerine başvurulmuştur. Çalı ilkokulu Okul aile birliği, yaşanan olaydan dolayı sorumluluklarını yerine getiremediklerini kabul etmiştir. Bu kabulden sonra okul idaresi Çalı İlkokulu okul aile birliği yönetiminin istifasını istemiş ve görevden ayrılmışlardır."

"Yaşanan bu talihsiz olayın bir eğitim kurumunda yaşanması bizleri ziyadesiyle üzmüş ve kabul edilebilir olmamakla beraber, yaşanan olayların hiçbir tarafında ve anında okulun bünyesindeki İmam Hatip okulumuzun, öğrencilerimizin, velilerimizin, İmam Hatip Okul aile birliğimizin en ufak bir dahli, bilgisi ve kusuru olmamasına rağmen, sanki bu yaşananların sorumlusunun İmam Hatip okulumuzun gösterilmesi, bu milletin değerlerinden uzak hatta bu millete her fırsatta düşmanlık yapanların kinlerinin ve nefretlerinin alçakça dışa vurulmasıdır.."

"Yıllardır darbelerle, katsayı ile önü kesilmeye çalışılan, her türlü iftira ile lekelemeye çalıştığınız, kirletemediğiniz ve asla kirletemeyeceğiniz İmam Hatip Okullarımızın sahibi önce Yüce Allah sonra da bu necip milletin milli ve manevi değerlerine bağlı has evlatlarıdır."



"Yaşanan bu olay üstünden İmam Hatip Okullarımıza atılan bu iftiranın hesabını, sorumlulardan hukuk önünde sonuna kadar soracağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın."