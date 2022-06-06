Son dakika: Bursa'da ilkokulda skandal görüntüler: Dansözlü kutlama! Müdür görevden uzaklaştırıldı
Son dakika haberi... Bursa’nın Nilüfer İlçesi’nde Çalı İmam Hatip Ortaokulu’nda dansöz oynatıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Dansözün Çalı İlköğretim Okulu’nda çok amaçlı konferans salonunda oynatıldığı öğrenildi. Olayla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme ve soruşturma başlatırken, okul müdürü C.Ş. de görevden uzaklaştırıldı.
Bursa'nın Nilüfer İlçesi'nde Çalı İmam Hatip Ortaokulu'nda dansöz oynatıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Dansözün Çalı İlköğretim Okulu'nda çok amaçlı konferans salonunda oynatıldığı öğrenildi.
BİN ÖĞRENCİLİ OKULDA İMAM HATİP OKUYAN 80 ÖĞRENCİ
1000 öğrencili Çalı ilkokulunun ve ortaokulunun bünyesinde bulunan Çalı İmam Hatip Ortaokulu öğrenci sayısının 80 olduğu bildirildi. Çalı İlköğretim Okulu'nda; ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokulunun aynı anda eğitim ve öğretim gördüğü öğrenildi.
Çalı İlköğretim Okulu Okul Aile Birliği'nin okula gelir getirmek için sadece öğrenci annelerine yönelik etkinlik düzenlediği, etkinliğin amacı dışına çıktığı tespit edildi. Etkinliğin Çalı İmam Hatip Ortaokulu'yla hiçbir bağlantısının bulunmadığı öğrenildi.
"AYNI BÖLGEDE BULUNAN BAŞKA BİR İLKOKULDA GERÇEKLEŞTİ"
Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; Çalı İmam Hatip Ortaokulu'nda dansöz oynatıldığı iddialarını yalanladı ve "Habere konu olan olayın bahsi geçen okulda gerçekleşmediği, aynı bölgede bulunan başka bir ilkokulda gerçekleştiği tespit edilmiştir" denildi.
Açıklamada; şöyle denildi:
"İlimizdeki bir 'İmam Hatip Ortaokulu' hakkında bazı haber sitelerinde yer alan haberlerle ilgili olarak; habere konu olan olayın bahsi geçen okulda gerçekleşmediği, aynı bölgede bulunan başka bir ilkokulda gerçekleştiği tespit edilmiştir. Söz konusu okulun okul aile birliği tarafından sadece kadınlara yönelik olarak ders dışı bir zamanda gerçekleştirilen etkinlikle ilgili okul yönetimi ve okul aile birliği hakkında gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Okul müdürü hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmış olup, konu hakkındaki çalışmalar, tüm boyutlarıyla ve hassasiyetle yürütülmektedir."
BİHMED: BU İFTİRANIN HESABINI SORACAĞIMIZDAN HİÇ KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN
Bursa İmam Hatipliler Derneği (BİHMED) tarafından yapılan açıklamada da; "İmam Hatip Okullarımıza atılan bu iftiranın hesabını, sorumlulardan hukuk önünde sonuna kadar soracağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın" denildi.
Bursa İmam Hatipliler Derneği'nin (BİHMED) açıklaması şöyle:
"Milli Eğitim İl müdürlüğünden alınan resmi bilgilere göre 1000 öğrencili Çalı ilkokulunun ve ortaokulunun bünyesinde bulunan imam hatip ortaokulumuz eğitim görmektedir. Bu okulda 80 İmam Hatip Okulu öğrencilerimiz eğitim görmektedir. Çalı ilkokulu ve ortaokulu öğrencilerinin sayısı 920'dir.
"Resmi yazılarda da görüleceği üzere 7 Mayıs 2022 tarihinde icra edilmek üzere Çalı İlkokulu aile birliği okul yararına olacak etkinlik için okul idaresinden 22 Nisan 2022 tarihinde resmi izin talebinde bulunmuş, talep okul idaresi tarafından 28 Nisan 2022 tarihindeki resmi yazısıyla uygun görülerek okulun çok amaçlı salonunda etkinliğin yapılmasına izin verilmiştir.."
"Resmi bilgi notlarında da görüleceği üzere, etkinlik sırasında istenmeyen olayın yaşanması üzerine okul aile birliği yönetimi okul idaresi tarafından 9 Mayıs 2022 okula çağrılmış yaşanan olayla ilgili bilgilerine başvurulmuştur. Çalı ilkokulu Okul aile birliği, yaşanan olaydan dolayı sorumluluklarını yerine getiremediklerini kabul etmiştir. Bu kabulden sonra okul idaresi Çalı İlkokulu okul aile birliği yönetiminin istifasını istemiş ve görevden ayrılmışlardır."
"Yaşanan bu talihsiz olayın bir eğitim kurumunda yaşanması bizleri ziyadesiyle üzmüş ve kabul edilebilir olmamakla beraber, yaşanan olayların hiçbir tarafında ve anında okulun bünyesindeki İmam Hatip okulumuzun, öğrencilerimizin, velilerimizin, İmam Hatip Okul aile birliğimizin en ufak bir dahli, bilgisi ve kusuru olmamasına rağmen, sanki bu yaşananların sorumlusunun İmam Hatip okulumuzun gösterilmesi, bu milletin değerlerinden uzak hatta bu millete her fırsatta düşmanlık yapanların kinlerinin ve nefretlerinin alçakça dışa vurulmasıdır.."
"Yıllardır darbelerle, katsayı ile önü kesilmeye çalışılan, her türlü iftira ile lekelemeye çalıştığınız, kirletemediğiniz ve asla kirletemeyeceğiniz İmam Hatip Okullarımızın sahibi önce Yüce Allah sonra da bu necip milletin milli ve manevi değerlerine bağlı has evlatlarıdır."
"Yaşanan bu olay üstünden İmam Hatip Okullarımıza atılan bu iftiranın hesabını, sorumlulardan hukuk önünde sonuna kadar soracağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gözler Kabine'de! Asgari ücrete zam gelecek mi? 2022 Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılacak mı? SON DAKİKA HABERLER
- MSÜ tercihleri ne zaman açıklanacak? KHO, DHO, HHO, Astsubay MYO 2022 MSÜ tercih sonuçları ne zaman belli olacak?
- 28. Dönem POMEM ne zaman açıklanacak? 2022 EGM PA 28. Dönem POMEM mülakat sonuçları için tarih belli oldu mu?
- e-Okul sınav sonuçları not bilgisi sorgulama: 2021-2022 takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? İlkokul, ortaokul, lise...
- 3600 ek gösterge taslağı son durum: 3600 ek gösterge düzenlemesi içeriği neler? Ek gösterge detayları açıklandı mı?
- Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 6 Haziran Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? SON DAKİKA HABERLER
- LGS puan hesaplama: 2022 LGS baraj puanı nedir? MEB 2022 LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimleri açıklandı mı?
- İlker Kurt neden öldü, ölüm nedeni ne? Ünlü oyuncu İlker Kurt kimdir, kaç yaşındaydı, hangi dizilerde oynadı?
- ÖSYM'den KPSS Lisans adayları için son dakika uyarısı! 2022 KPSS başvuru sınav ücreti nereye, hangi bankaya yatırılacak?
- Meteoroloji son dakika: İstanbul ve birçok ile gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Kuvvetli yağış ve toz taşınımına dikkat!
- Geri sayım başladı: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MEB LGS sonuçları erken açıklanır mı?
- e-Okul 2. dönem ne zaman kapanıyor 2022? E-Okul not girişi bitti mi, kapandı mı? İşte tarih...