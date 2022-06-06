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Malatya’da seyir halindeki araç alev alev yandı! Vatandaşlar imdadına koştu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 06.06.2022
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Malatya’da seyir halindeki araç alev alev yandı! Vatandaşlar imdadına koştu

Malatya’da hareket halindeki bir aracın motor bölümünde çıkan yangın telaşa yol açtı. Aracın kaputunu açmak için yoğun uğraş gösteren sürücünün imdadına da etraftaki vatandaşlar koştu.

Olay, 16.45 sularında Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Büyük Hüseyinbey Mahallesi'nde gerçekleşti.

ANİDEN ALEVLER YÜKSELDİ

Edinilen bilgilere göre, Uygur Sokak içerisinde seyir halinde olan bir aracın motor kısmında aniden alevler yükseldi.

KAPUTU AÇMAK İÇİN…

Çevredeki vatandaşların alevlere yangın tüpüyle müdahale ettiği yangında araç sürücüsü sıkışan kaputu açmak için yoğun çaba sarf etti.

Birkaç denemesinde başarısız olan sürücü son yaptığı hamlede kaputu açmayı başarırken, yanan parçayı yerinden sökerek yola fırlattı.

O ANLAR KAMERADA

O anlar ise cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedilirken, kısa süreli paniğin yaşandığı olayda araçta maddi hasar meydana geldi.

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