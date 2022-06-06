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İstanbul Sancaktepe'de korku dolu anlar! Korku içinde sokağa atladılar

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 06.06.2022
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İstanbul Sancaktepe’de korku dolu anlar! Korku içinde sokağa atladılar

İstanbul Sancaktepe’de 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Binada yaşayanlar korku içinde kendilerini sokağa atarken, 2 çocuk gözyaşlarına boğuldu. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde 5 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu. Binada yaşayan vatandaşlar sokağa döküldü. Çatısı yanan binada oturan 2 çocuk korkudan gözyaşı döktü.

Olay, saat 04.00 sularında Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi Şefkat Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Bina sakinlerinin korku içinde kendilerini sokağa attıkları yangında alevler dairelere sıçramadan itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.

Korku içinde binayı boşaltan apartman sakinleri polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Çevre ilçeden yardıma gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti.

İtfaiye merdiven aracı ile müdahale edilen yangında, ilk belirlemelere göre can kaybının yaşanmadığı öğrenildi, binanın çatı katında büyük çapta maddi hasar oluştu.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni hakkında olay yerinde incelme başlattı.

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