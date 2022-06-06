06 Haziran 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul Esenyurt'ta çatışma: 1'i ağır 3 yaralı

İstanbul Esenyurt'ta çatışma: 1'i ağır 3 yaralı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 06.06.2022 Güncelleme Tarihi: 06.06.2022
ABONE OL
İstanbul Esenyurt’ta çatışma: 1’i ağır 3 yaralı

İstanbul Esenyurt'ta yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Fatih Mahallesi Ünverdi Caddesinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi.

Yabancı uyruklu iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahlarını çıkaran 2 grup cadde üzerinde çatışarak ilerledi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi.

Çatışmada yaralanan 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da çatışma: Yaralılar var İSTANBUL'DA ÇATIŞMA: YARALILAR VAR

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA