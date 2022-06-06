İstanbul Esenyurt'ta çatışma: 1'i ağır 3 yaralı
YAŞAM DHA
İstanbul Esenyurt'ta yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, Fatih Mahallesi Ünverdi Caddesinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi.
Yabancı uyruklu iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahlarını çıkaran 2 grup cadde üzerinde çatışarak ilerledi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi.
Çatışmada yaralanan 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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