Afyonkarahisar’da hakim odasında ölü bulundu

Afyonkarahisar'da 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimi Hulisi Tahir İlgenli'in, adliyedeki odasında cansız bedeni bulundu. ADLİYE PERSONELİ BULDU İlgenli'yi, adliye personeli odasındaki masada hareketsiz yattığını görmesi üzerine durumu polise bildirildi. Olay yerine gelen acil servis ekipleri İlgenli'nin öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri de odada inceleme yaptı. ÖLÜM SEBEBİ BELLİ OLDU Cenazesi Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan İlgenli'nin ilk belirlemelere göre kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. HAKİM ODASINDA ÖLÜ BULUNDU! A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN