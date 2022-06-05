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Afyonkarahisar’da hakim odasında ölü bulundu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 05.06.2022
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Afyonkarahisar’da hakim odasında ölü bulundu

Afyonkarahisar adliyesinde görev alan bir hakim odasında cansız halde bulundu. Yapılan ilk tespitler sonucunda hakimin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

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