Van'da Tuncay Akyüz’ün şehit edilmesi olayında tutuklama
Son dakika haberi... Van’da 2012 yılında Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli polis memuru Tuncay Akyüz’ün şehit edilmesi olayının faili teröristi hasteneye getiren ve olayın ardından kaçmasına yardım eden örgüt mensubu yakalandı.
Van İl Jandarma Komutanlığı, polis mensubununun şehit edilmesi olayıyla ilgili gelen istihbarat bilgisi üzerine çalışma başlattı.
4 ay süren çalışma sonucunda M.K isimli örgüt mensubunun Gürpınar ilçesi Tüzek mezrasında olduğu belirlendi.
Jandarma Özel Harekât Timleri ve TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin 26 Mayıs'ta helikopter destekli operasyon ile yakalanan örgüt mensubu, adli makamlarca tutuklandı.
Yakalanmamak için çobanlık yaptığı belirlenen örgüt mensubunun, 24 Eylül 2014 tarihinde Gürpınar-Sevindik Mahallesi bölgesinde operasyon birliklerine EYP saldırısı gerçekleştirdiği de tespit edildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Dünya Çevre Günü mesajı!
- Son dakika: 16 ilde Müsilaj Operasyonu! 97 şüpheli tutuklandı
- Ümraniye savaş alanına döndü! Çarpışan iki otomobil park halindeki araçlara çarptı
- LGS sınav süresi: 2022 LGS saat kaçta başlayacak, bitecek? LGS 1. ve 2. oturum süresi kaç dakika? MEB açıkladı
- LGS sınav yerleri sorgulama: 2022 LGS sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı olacak? MEB açıkladı
- LGS'de kalem silgi verilecek mi? MEB 2022 Lise sınavına girerken yanında bulunması gerekenler ve yasak olanlar
- Son dakika: EYT'de rota belli oldu! 2022 EYT ne zaman çıkacak? Primini ve yılını dolduranların başka şarta bakılmaksızın...
- Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme takvimi açıklandı mı? 2022 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?
- Fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 4 Haziran 2022 Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon il il fındık fiyatları....
- BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman? 2022 BİLSEM sınav giriş belgesi nereden alınır? Sınav yerleri sorgulama ekranı!
- Tarih belli oldu: MSÜ tercih sonuçları erken açıklanır mı? 2022 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Asgari ücrete ikinci zam için yeşil ışık! 2022 Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? Gözler o tarihe çevrildi