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Van'da Tuncay Akyüz’ün şehit edilmesi olayında tutuklama

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.06.2022 Güncelleme Tarihi: 05.06.2022
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Van’da Tuncay Akyüz’ün şehit edilmesi olayında tutuklama

Son dakika haberi... Van’da 2012 yılında Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli polis memuru Tuncay Akyüz’ün şehit edilmesi olayının faili teröristi hasteneye getiren ve olayın ardından kaçmasına yardım eden örgüt mensubu yakalandı.

Van İl Jandarma Komutanlığı, polis mensubununun şehit edilmesi olayıyla ilgili gelen istihbarat bilgisi üzerine çalışma başlattı.

4 ay süren çalışma sonucunda M.K isimli örgüt mensubunun Gürpınar ilçesi Tüzek mezrasında olduğu belirlendi.

Jandarma Özel Harekât Timleri ve TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin 26 Mayıs'ta helikopter destekli operasyon ile yakalanan örgüt mensubu, adli makamlarca tutuklandı.

Yakalanmamak için çobanlık yaptığı belirlenen örgüt mensubunun, 24 Eylül 2014 tarihinde Gürpınar-Sevindik Mahallesi bölgesinde operasyon birliklerine EYP saldırısı gerçekleştirdiği de tespit edildi.

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