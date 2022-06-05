Van’da Tuncay Akyüz’ün şehit edilmesi olayında tutuklama

Yakalanmamak için çobanlık yaptığı belirlenen örgüt mensubunun, 24 Eylül 2014 tarihinde Gürpınar-Sevindik Mahallesi bölgesinde operasyon birliklerine EYP saldırısı gerçekleştirdiği de tespit edildi.

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