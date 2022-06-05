Kocaeli’de 65 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Sağlık ekiplerinin yaptıkları tetkiklerin ardından Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından Yılmaz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.