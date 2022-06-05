Kocaeli’de 65 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
YAŞAM İHA
Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde ikamet eden 65 yaşındaki amın evinde cansız bedeni bulundu. Emniyet güçlerinin çalışmalarının ardından yaşlı adamın cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
EVE GELEN AİLESİ ŞOKE OLDU
Edinilen bilgiye göre, 65 yaşındaki Kazım Yılmaz'ın ailesi evlerine döndükleri zaman yaşlı adamın hareketsiz bir halde durduğunu gördü.
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Bunun üzerine aile durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ
Sağlık ekiplerinin yaptıkları tetkiklerin ardından Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından Yılmaz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
DAHA 1 HAFTA ÖNCE…
Yılmaz'ın 1 hafta önce oğlunu kaybettiği öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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