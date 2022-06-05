'Çay ısmarlamıyorsun' diyerek evi terk etti kusurlu bulundu! Yargıtay'dan emsal karar! Tehdit ederken bir kez daha düşünün
Boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 'Seni boşarım, bana beş kuruşluk çay içirmiyorsun' diyerek evi terk eden kadını kusurlu buldu.
Bir süredir geçimsizlik yaşayan çift boşanmaya karar verdi. Mahkeme, evi terk eden kadını kusurlu buldu.
Davalı kadının davacı erkeğe 'Seni boşarım, bana beş kuruşluk çay içirmiyorsun' dediği ve eşyalarını da alarak evi terk edip gittiği gerekçesiyle boşanmaya sebep olan olaylarda davalı kadının kusurlu olduğu vurgulandı.
Kararı davacı kadın, istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi, kadının kusursuz olduğuna hükmetti. Bu karar davacı koca tarafından temyiz edilince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi.
Emsal nitelikteki kararda şöyle denildi:
"Bölge adliye mahkemesince yapılan istinaf incelemesinde, davacı erkeğin dava dilekçesinde kusur isnadında bulunmadığı, herhangi bir vakıaya ve tanık deliline de dayanmadığı belirtilmiştir.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: 16 ilde Müsilaj Operasyonu! 97 şüpheli tutuklandı
- Ümraniye savaş alanına döndü! Çarpışan iki otomobil park halindeki araçlara çarptı
- LGS sınav süresi: 2022 LGS saat kaçta başlayacak, bitecek? LGS 1. ve 2. oturum süresi kaç dakika? MEB açıkladı
- LGS sınav yerleri sorgulama: 2022 LGS sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı olacak? MEB açıkladı
- LGS'de kalem silgi verilecek mi? MEB 2022 Lise sınavına girerken yanında bulunması gerekenler ve yasak olanlar
- Son dakika: EYT'de rota belli oldu! 2022 EYT ne zaman çıkacak? Primini ve yılını dolduranların başka şarta bakılmaksızın...
- Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme takvimi açıklandı mı? 2022 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?
- Fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 4 Haziran 2022 Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon il il fındık fiyatları....
- BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman? 2022 BİLSEM sınav giriş belgesi nereden alınır? Sınav yerleri sorgulama ekranı!
- Tarih belli oldu: MSÜ tercih sonuçları erken açıklanır mı? 2022 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Asgari ücrete ikinci zam için yeşil ışık! 2022 Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? Gözler o tarihe çevrildi
- Killa Hakan öldü mü son dakika! Killa Hakan'a ne oldu, sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir, neden yoğun bakıma kaldırıldı?