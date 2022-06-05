Tekirdağ’da kamyonet dehşet saçtı! Kaza içinde kaza: Yaralılar var
Tekirdağ Süleymanpaşa’da gerçekleşen kazada freni boşalan kamyonet faciaya yol açarken kamyonetteki 3 şahıs yaralandı. Kamyonetin savrulmasına engel olmak isteyen 3 araç birbiriyle çarpıştı.
Feci kaza, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Çevreyolu Yeni Sanayi mevkiinde gerçekleşti.
Edinilen bilgiye göre, M.M.'nin hakimiyetindeki 59 AY 693 plakalı kamyonetin, hareket halindeyken aniden freni boşaldı.
TAKLA ATARAK KARŞI ŞERİDE UÇTU
Frenin boşaldığını fark eden sürücü ise manevra yapmaya çalışırken refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet takla atarak karşı şeride geçti.
KAMYONETİ UÇARKEN GÖRÜNCE…
O sırada karşı yönde seyir halinde olan 3 otomobil ise kamyonetin bir anda yola savrulduğunu görünce durmak isterken birbirine çarptı.
Çarpmanın sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada otomobillerde maddi hasar oluşurken, çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Kazada yaralanan M.M. ile kamyonette bulunan 2 kişi ilk müdahalenin ardından ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesi sonucu trafiğe açıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 3600 ek gösterge büyük gün! Tabloya bak emekli maaşını tıkla hesapla! Ödemeler yüzde 20 artacak! Meslek meslek ikramiye ve maaşlar...
- Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine Toplantısı kararları neler, masada hangi konular var?
- LGS taban ve tavan puanları yüzdelik dilimleri 2022: LGS lise taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? LGS yüzdelik hesaplama...
- Son dakika: AK Parti Kızılcahamam Kampı | Başkan Erdoğan'dan çiftçi ve memura müjde
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Dünya Çevre Günü mesajı!
- Son dakika: 16 ilde Müsilaj Operasyonu! 97 şüpheli tutuklandı
- Ümraniye savaş alanına döndü! Çarpışan iki otomobil park halindeki araçlara çarptı
- LGS sınav süresi: 2022 LGS saat kaçta başlayacak, bitecek? LGS 1. ve 2. oturum süresi kaç dakika? MEB açıkladı
- LGS sınav yerleri sorgulama: 2022 LGS sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı olacak? MEB açıkladı
- LGS'de kalem silgi verilecek mi? MEB 2022 Lise sınavına girerken yanında bulunması gerekenler ve yasak olanlar
- Son dakika: EYT'de rota belli oldu! 2022 EYT ne zaman çıkacak? Primini ve yılını dolduranların başka şarta bakılmaksızın...
- Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme takvimi açıklandı mı? 2022 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?