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Tekirdağ’da kamyonet dehşet saçtı! Kaza içinde kaza: Yaralılar var

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 05.06.2022 Güncelleme Tarihi: 05.06.2022
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Tekirdağ’da kamyonet dehşet saçtı! Kaza içinde kaza: Yaralılar var

Tekirdağ Süleymanpaşa’da gerçekleşen kazada freni boşalan kamyonet faciaya yol açarken kamyonetteki 3 şahıs yaralandı. Kamyonetin savrulmasına engel olmak isteyen 3 araç birbiriyle çarpıştı.

Feci kaza, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Çevreyolu Yeni Sanayi mevkiinde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, M.M.'nin hakimiyetindeki 59 AY 693 plakalı kamyonetin, hareket halindeyken aniden freni boşaldı.

TAKLA ATARAK KARŞI ŞERİDE UÇTU

Frenin boşaldığını fark eden sürücü ise manevra yapmaya çalışırken refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet takla atarak karşı şeride geçti.

KAMYONETİ UÇARKEN GÖRÜNCE…

O sırada karşı yönde seyir halinde olan 3 otomobil ise kamyonetin bir anda yola savrulduğunu görünce durmak isterken birbirine çarptı.

Çarpmanın sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada otomobillerde maddi hasar oluşurken, çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazada yaralanan M.M. ile kamyonette bulunan 2 kişi ilk müdahalenin ardından ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesi sonucu trafiğe açıldı.

Freni boşalan kamyonet faciaya davetiye çıkardı! FRENİ BOŞALAN KAMYONET FACİAYA DAVETİYE ÇIKARDI!

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