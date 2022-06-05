05 Haziran 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kestiği ağacın altında kaldı! Yaşlı adam yaşam savaşını kaybetti

Kestiği ağacın altında kaldı! Yaşlı adam yaşam savaşını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.06.2022
ABONE OL
Kestiği ağacın altında kaldı! Yaşlı adam yaşam savaşını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Bahçekaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kestiği ağacın altında kalan 70 yaşındaki Muzaffer Şimşek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA