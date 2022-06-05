05 Haziran 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Meteoroloji'den Trakya için kuvvetli sağanak uyarısı | İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'da 5 gün hava...

Son dakika: Meteoroloji'den Trakya için kuvvetli sağanak uyarısı | İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'da 5 gün hava...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.06.2022 Güncelleme Tarihi: 05.06.2022
ABONE OL
Son dakika: Meteoroloji’den Trakya için kuvvetli sağanak uyarısı | İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya’da 5 gün hava...

Son dakika... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya için gök gürültülü kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Sağanak yağış Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kısımlarını kapsıyor. Diğer yandan Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir'in bazı bölgelerinde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak veya gök gürültülü sağanak yağış tahmininde bulundu. Peki, gelecek 5 gün Türkiye'de hangi illerde hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara İzmir, Antalya ve diğer illerimizde hava durumu nasıl olacak? Yağış var mı? Detaylar haberimizde...

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki 3 saatlik periyotta Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışlar yerel olarak kuvvetli beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ESKİŞEHİR'İN BAZI BÖLGELERİNDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir'in bazı bölgelerinde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak veya gök gürültülü sağanak yağış tahmininde bulundu.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Eskişehir'in de içerisinde bulunduğu bölge genelinin az bulutlu, yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin edildi.

Eskişehir'in güney ve doğu kesimleri ile Kütahya'nın güney kesimlerinde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği belirtildi.

Yapılan açıklamada, gök gürültülü sağanak yağış esnasında yıldırım, şimşek, kısa süreli kuvvetli yağış, dolu, ani kuvvetli rüzgar ve hortum riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarılarda bulunuldu.

İL İL TÜRKİYE'NİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

6 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ

7 HAZİRAN 2022 SALI

8 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA

9 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE

10 HAZİRAN 2022 CUMA

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA