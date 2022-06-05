Bakan Koca sosyal medya hesabından duyurdu: Elif ve kardeşleri yakında kavuşacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da ameliyat olan 7 yaşındaki kardeşleri Elif'e sevgi gösterisinde bulunan ve fotoğraflar sosyal medyada oldukça ilgi toplayan 4 kardeşin görüntüsünü sosyal medya (twitter) hesabın üzerinden paylaşarak, "Elif ve kardeşleri yakında kavuşacak" notunu düştü.
Ankara'da Ramazan-Nalan Sancar çiftinin 3-11 yaşları arasındaki 4 çocuğu, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyat olan kardeşleri Elif'i görmek için hastaneye gitti.
Yaşlarının ufak olması sebebiyle içeri giremeyen 4 çocuk, kardeşleri Elif'e hastane bahçesinden sevgi gösterilerinde bulundu.
Kardeşlerin sevgi gösterisi sosyal meyada oldukça ilgi çekti.
'ELİF SENİ ÇOK SEVİYORUZ'
'Elif seni çok seviyoruz' diye seslenen çocukların heyecan dolu görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.
BAKAN KOCA MÜJDEYİ VERDİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çocukların görüntülerini Twitter hesabından paylaşarak, "Görüntüler, bu sevince kayıtsız kalamayan bir vatandaşımız tarafından çekildi ve büyük ilgi uyandırdı. Kardeşlerinin, uzaktan da olsa görmeye geldiği Elif, Ankara Hacettepe Hastanesinde kist hidatik tanısıyla ameliyat oldu. Genel durumu iyi. Elif ve kardeşleri yakında kavuşacak" ifadelerine yer verdi.
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