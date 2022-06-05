Siirt’te doktor darp edildi! Sebebi akıllara durgunluk getirdi
Siirt’in Kurtalan ilçesinde Devlet Hastanesi'nde görev alan Doktor Vedat Oran, vücudunun bütün röntgenini çekmediğini sebebiyle hastası M.T. tarafından şiddete uğradı. Güvenlik kamerasına kaydedilen olay ardından gözaltına alınan M.T. % 67 zihinsel engelli raporu olduğu sebebiyle adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı.
Olay, geçen gece Kurtalan Devlet Hastanesi'nde meydana geldi.
Halsizlik rahatsızlığıyla hastaneye gelen M.T., Dr. Vedat Oran tarafından muayeneye alındı.
"SENDEN TÜM VÜCUT RÖNTGENİNİ İSTEDİM, NEDEN ÇEKMEDİN?"
Muayene sonrası hastanın rutin kan tahlilleri yapılarak, röntgeni çekildi. İşlemlerinin ardından Dr. Vedat Oran'ın yanına gelen M.T., iddiaya göre, 'Senden tüm vücut röntgenini istedim, neden çekmedin? diyerek tartışmaya başladı. Dr. Oran da bunun mümkün olmadığını söyledi.
DOKTORU DÖVDÜ!
Bunun üzerine M.T., doktoru darbetmeye başladı. Meslektaşlarının ve güvenlik görevlilerinin odaya girmesiyle Dr. Oran, saldırgan M.T.'nin şiddetinden kurtarıldı.
Saldırı nedeniyle beyaz kod verildi.
YÜZDE 67 ENGELLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, Dr. Vedat Oran'ın da şikayetçi olması üzerine M.T. gözaltına alındı. M.T., yüzde 67 zihinsel engelli raporu olduğu gerekçesiyle bu sabah işlemlerinin ardından adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldı.
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