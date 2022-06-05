Siirt’te doktor darp edildi! Sebebi akıllara durgunluk getirdi

"SENDEN TÜM VÜCUT RÖNTGENİNİ İSTEDİM, NEDEN ÇEKMEDİN?"

Muayene sonrası hastanın rutin kan tahlilleri yapılarak, röntgeni çekildi. İşlemlerinin ardından Dr. Vedat Oran'ın yanına gelen M.T., iddiaya göre, 'Senden tüm vücut röntgenini istedim, neden çekmedin? diyerek tartışmaya başladı. Dr. Oran da bunun mümkün olmadığını söyledi.