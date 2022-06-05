Bolu’da orman yangını! Çevre illerden destek isteniyor

Bolu Göynük'e bağlı Kızılkuyu mevkiinde, daha tespit edilemeyen bir sebeple orman yangını çıktı. ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ Ormanlık alandan çıkan dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ekiplerine ihbar etti. Olay yerine yangın ilk müdahale ve orman ekipleri sevk edildi. BÜYÜMEMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR Ekipler yangını kontrol altına aldı. Yangının büyümemesi için çalışmalar sürüyor. ÇEVRE İLLERDEN DESTEK İSTENİYOR Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, gelen ihbarın ardından bölgeye ekiplerin sevk edildiğini, yangının kontrol altına alındığını, çevre illerden de destek istendiğini belirtti. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN