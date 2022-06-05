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Bolu’da orman yangını! Çevre illerden destek isteniyor

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 05.06.2022 Güncelleme Tarihi: 05.06.2022
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Bolu’da orman yangını! Çevre illerden destek isteniyor

Bolu'nun Göynük ilçesinde meydana gelen orman yangını itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının büyümemesi için çalışmalar devam ediyor.

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