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AK Partili başkan yardımcısı Mert Özoral trafik kazasında yaşamını yitirdi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 05.06.2022
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AK Partili başkan yardımcısı Mert Özoral trafik kazasında yaşamını yitirdi

AK Parti Yunusemre İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı 22 yaşındaki Mert Özoral bu sabah geçirdiği trafik kazası sonucunda yaşamını yitirdi. Özoral, bugün ikindi namazına müteakip toprağa verilecek.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesinde sabah saat 03.45 sularında 22 yaşındaki Mert Özoral hakimiyetindeki 35 ZV 0048 plakalı araç, Horozköy yönünden Muradiye yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Araçta yalnız olduğu öğrenilen Mert Özoral kaza yerinde hayatını kaybetti. Mert Özoral'ın AK Parti Yunusemre İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı olduğu öğrenilirken, Mert Özoral'ın bugün ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.

TAZİYE MESAJLARI

Mert Özoral'ın vefatını duyan başta AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı olmak üzere birçok siyasi de taziye mesajı yayımlarken Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi mesajında, "AK Parti Yunusemre Gençlik Kolları Başkan Yardımcımız Mert Özoral'ın elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir teessür ile öğrendim. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Muradiye Merkez Camii'nden kaldırılacaktır. Mert kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de şunları söyledi: "Elim bir trafik kazası sonucu Rahmeti Rahmana kavuşan AK Parti Yunusemre İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcımız Mert Özoral kardeşimize Rabbimden rahmet, ailesi ve sevenleri başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Rabbim rahmet eylesin."

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