AK Partili başkan yardımcısı Mert Özoral trafik kazasında yaşamını yitirdi

TAZİYE MESAJLARI

Mert Özoral'ın vefatını duyan başta AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı olmak üzere birçok siyasi de taziye mesajı yayımlarken Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi mesajında, "AK Parti Yunusemre Gençlik Kolları Başkan Yardımcımız Mert Özoral'ın elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir teessür ile öğrendim. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Muradiye Merkez Camii'nden kaldırılacaktır. Mert kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.