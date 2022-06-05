Bursa'da ortaya çıktı! Zehirli denizanaları kıyıya vurdu!
Bursa'nın Gemlik kıyılarında görülen zehirli denizanaları vatandaşları tedirgin etti. Uzmanlar ise, bu denizanalarına kesinlikle dokunulmaması konusunda uyardı.
Geçen hafta Tekirdağ kıyılarında görülen zehirli olarak bilinen pusula denizanaları (chrysaora hysoscella) Bursa'nın Gemlik sahillerine de vurdu. Doğal yaşam alanları Akdeniz ve Ege Denizi olan zehirli pusula denizanaları, artan hava sıcaklıkları ile birlikte denizlerin ısınması ve kirliliğe bağlı olarak Marmara'da da görülmeye başladı. Kırmızı, kahverengi ve sarı renklerde olabilen, 1.5 metreyi bulan kollara sahip denizanaları vatandaşlarda endişe uyandırdı.
Uzmanlar, pusula denizanasının ne ölüsüne ne de dirisine dokunulmaması gerektiğini belirterek, temas edilmesi halinde amonyak ya da sirke ile yıkanarak sağlık kuruluşlarına haber verilmesi gerektiğini vurguladı.
Sahilde denize giremeyen vatandaşlar sahilde satranç oynarken, "Burada sadece denizanaları değil, birçok pislik yer almaktadır. Marmara'da bütünüyle biyolojik arıtma bütün fabrikalara zorunlu olarak getirilmediği sürece, eski akvaryum görüntüsü her geçen gün kaybolacaktır.
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