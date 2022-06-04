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Son dakika: Kütahya’nın Emet ilçesine yıldırım düştü: Orman yangını çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.06.2022
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Son dakika: Kütahya’nın Emet ilçesine yıldırım düştü: Orman yangını çıktı

Son dakika haberi... Kütahya’nın Emet ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıktığı sanılan orman yangını ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden kısa sürede söndürüldü.

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