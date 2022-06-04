Emine Erdoğan Kızılcahamam’da Halk Eğitim Merkezini ziyaret etti

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin fotoğrafları paylaşarak, "Kızılcahamam Halk Eğitim Merkezini ziyaret ederek Ankara Sof Kumaşı Dokuma Atölyesinin açılış kurdelesini kestik. Ankara keçisinin tiftiğinden elde edilen sof kumaşı, özel olduğu kadar maharet de istiyor. Kumaşın her dokusu tarihe bir bakış. İlçemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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