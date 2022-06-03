Yürüyen merdivenlerden yuvarlanarak kavga ettiler!
Üsküdar'da Ünalan metro durağında 2 yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada, iki taraf yürüyen merdivenlerde yuvarlandı. Şahıslar yuvarlanmalarına rağmen kavga etmekten vazgeçmeyerek birbirlerine saldırmaya devam etti. Pes dedirten kavga, metro durağındaki yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Üsküdar'da Ünalan metro durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışma alevlenerek kısa sürede kavgaya dönüştü. Metro durağının yürüyen merdivenlerinde devam eden kavga, ilginç görüntülere de sahne oldu.
Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada iki taraf yürüyen merdivenlerde zor anlar yaşadı. Yürüyen merdivenlerde yumruk yumruğa kavga eden şahıslar, merdivenlerde yuvarlandı.
İki taraf da yuvarlanmalarına rağmen kavga etmekten vazgeçmeyerek birbirlerine saldırmaya devam etti. Yürüyen merdivenlerdeki diğer yolcular ise kavga edenleri zorlukla ayırmaya çalıştı.
METRODA PES DEDİRTEN KAVGA KAMERADA
Bu kadarına da pes dedirten kavga, metro durağındaki yolcuların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde iki kişinin yumruk yumruğa kavga edip merdivenlerde yuvarlandığı, diğer yolcuların ise kavgayı hayretle izlediği görülüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ankara toz bulutu son dakika: Kum fırtınası (toz fırtınası) ne zaman bitecek? Toz taşınımı nedir, nasıl oluşur?
- Koronayla bağlantılı yüzde 100 ölümle sonuçlanıyor! İstanbul'da yeni salgın: 700 kedi öldü
- Uzman öğretmenlik başvuru ne zaman bitiyor? 2022 uzman ve başöğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK TÜFE TEFE 2022 Haziran ayı enflasyon beklentisi nedir, açıklandı mı?
- Türkiye Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup milli maç hangi kanalda yayınlanacak?
- e-Okul BİLSEM sınav giriş yerleri sorgulama: 2022 BİLSEM bireysel değerlendirme sınav giriş belgesi nereden alınır?
- Tabloya bak maaşını öğren! SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı 2022 Temmuz zammı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon sonrası...
- Mayıs ayı enflasyon oranı nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mayıs enflasyon oranı ne oldu? SON DAKİKA HABERLER
- Haziran ayı kira artış oranı son dakika: TÜİK TÜFE 2022 Haziran ayı kira artış oranı ne kadar oldu? İşte zam oranı...
- KPSS'den en az 60 puan almak yeterli! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 25 ilde personel alımı yapıyor! İşte şartlar...
- Herkes Kadir Şeker'in tahliyesini konuşuyordu! Avukatı açıkladı: İki ihtimal var...
- 3 Haziran korona tablosu neden yayımlanmadı, ne zaman açıklanacak? Korona tablosu artık açıklanmayacak mı?