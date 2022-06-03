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Yürüyen merdivenlerden yuvarlanarak kavga ettiler!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.06.2022 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022
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Yürüyen merdivenlerden yuvarlanarak kavga ettiler!

Üsküdar'da Ünalan metro durağında 2 yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada, iki taraf yürüyen merdivenlerde yuvarlandı. Şahıslar yuvarlanmalarına rağmen kavga etmekten vazgeçmeyerek birbirlerine saldırmaya devam etti. Pes dedirten kavga, metro durağındaki yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Üsküdar'da Ünalan metro durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Yürüyen merdivenlerden yuvarlanarak kavga ettiler!

Tartışma alevlenerek kısa sürede kavgaya dönüştü. Metro durağının yürüyen merdivenlerinde devam eden kavga, ilginç görüntülere de sahne oldu.

Yürüyen merdivenlerden yuvarlanarak kavga ettiler!

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada iki taraf yürüyen merdivenlerde zor anlar yaşadı. Yürüyen merdivenlerde yumruk yumruğa kavga eden şahıslar, merdivenlerde yuvarlandı.

Yürüyen merdivenlerden yuvarlanarak kavga ettiler!

İki taraf da yuvarlanmalarına rağmen kavga etmekten vazgeçmeyerek birbirlerine saldırmaya devam etti. Yürüyen merdivenlerdeki diğer yolcular ise kavga edenleri zorlukla ayırmaya çalıştı.

Yürüyen merdivenlerden yuvarlanarak kavga ettiler!

METRODA PES DEDİRTEN KAVGA KAMERADA
Bu kadarına da pes dedirten kavga, metro durağındaki yolcuların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yürüyen merdivenlerden yuvarlanarak kavga ettiler!

Görüntülerde iki kişinin yumruk yumruğa kavga edip merdivenlerde yuvarlandığı, diğer yolcuların ise kavgayı hayretle izlediği görülüyor.

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