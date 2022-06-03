İstanbul’da feci kaza! Ters yöne girdi dehşet saçtı

Çarpışmanın etkisiyle araçlar yolda savruldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Baki Aydın'ı ambulansa hastaneye kaldırdı. Aydın'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Eşi ve çocuğuyla araçta bulunan Ali Cafer Ekşi, " Benzin istasyonuna girmek için tersten geldim. Benim hatam. Bende bir şey yok. Çocukta da bir şey yok" dedi.

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