İstanbul'da feci kaza! Ters yöne girdi dehşet saçtı
İstanbul’da bir otomobil benzin almak için ters yöne girip karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar yolda savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Bir kişi yaralandı.
İstanbul Pendik'te akaryakıt istasyonundan yakıt almak için ters yöne giren otomobil, karşı yönden gelen araçla çarpıştı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında Fevzi çakmak Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; 34 ECY 729 plakalı otomobiliyle, akaryakıt istasyonundan yakıt almak için ters yöne giren sürücü Ali Cafer Ekşi, kendi istikametinde ilerleyen 34 KMB 51 plakalı Baki Aydın yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle araçlar yolda savruldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Baki Aydın'ı ambulansa hastaneye kaldırdı. Aydın'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Eşi ve çocuğuyla araçta bulunan Ali Cafer Ekşi, " Benzin istasyonuna girmek için tersten geldim. Benim hatam. Bende bir şey yok. Çocukta da bir şey yok" dedi.
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