Kilis’te yangın faciası! 2 çocuk yaşamını yitirdi

Aşıt mahallesi Maarif Sokakta bulunan 5 katlı Akanlar apartmanının 2. Katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Anne ve babanın evde olmadığı, daire kapısının da kilitli olması nedeniyle dışarı çıkamayan çocuklar balkona çıkarak yardım istedi.