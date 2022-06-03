Kilis'te yangın faciası! 2 çocuk yaşamını yitirdi
Son dakika haberine göre: Kilis’te Aşit Mahallesi Salih Efendi Sokak'ta bulunan apartmanda çıkan yangında, evlerinin kapısı kilitli olduğu için dışarı çıkamayan 2 çocuk yaşamını yitirdi.
Aşıt mahallesi Maarif Sokakta bulunan 5 katlı Akanlar apartmanının 2. Katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Anne ve babanın evde olmadığı, daire kapısının da kilitli olması nedeniyle dışarı çıkamayan çocuklar balkona çıkarak yardım istedi.
Çocukların çığlıklarını duyan komşular kapıyı açamayınca durumu itfaiyeye haber verdi. Bu sırada çağrılan çilingirin kapıyı açması üzerine içeri girmeye çalışan vatandaşlar yoğun alev ve duman nedeniyle başarılı olamazken yangına müdahale eden itfaiye ekipleri balkona çıkan Mustafa El Abo (7) ve Nur Abo'nun (5) yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Yangına müdahale ederken elleri ve yüzlerinden yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alınırken, çocukların babası Cemal Abo'nun bir fabrikada işçi olarak çalıştığı, anne Emine İmar Abo'nun ise, evin kapısını kilitleyip ilaç almak için eczaneye gittiği öğrenildi.
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