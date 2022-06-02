Tekirdağ'da bir kişi bıçakladığı kişinin başında sela okudu!
Tekirdağ’da iki kişi nedeni bilinmeyen bir konudan dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Taraflardan biri kavga sırasında çektiği bıçakla motosiklet tamirciliği yapan Ercan Öztürk’ü göğüsünden bıçakladı. Bıçaklayan kişi, yerde kanlar içinde yatan Öztürk’ün başında önce selasını okudu sonra kaçtı.
GÖĞÜSÜNDEN BIÇAKLADI
Olay, gece yarısı Kemalettin Mahallesi Yeldeğirmeni Sokak'ta meydana geldi. İlçede motosiklet tamirciliği yapan Ercan Öztürk, arkadaşlarıyla oturduğu sırada, yoldan geçen Metin K. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Metin K., üzerindeki "kelebek" diye tabir edilen bıçakla Öztürk'ü göğsünden bıçakladı.
GÖZALTINA ALINDI
Aldığı bıçak darbesiyle yere düşen Öztürk, kanlar içinde kaldı. Bu sırada Metin K., ağır yaralı Öztürk'ün başında bir süre sela okuyarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan Metin K. ise polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Çok sayıda suç kaydı olduğu belirtilen Metin K. ile ilgili soruşturma sürüyor.
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