11 milyon dolarlık korkunç tuzak! Dolandırdığı kişi komalık oldu
Adana’da yaşanılan olay dehşete düşürdü. Nitelikli dolandırıcılar yakayı ele verdi. Evlilik aşamasında olduğu kişinin servetine konmak için içtiği ilaçların dozunu arttırarak zehirlemeye çalıştı. Nikah öncesi adam komaya girince foyaları ortaya çıktı.
Adana'da kendisini cumhurbaşkanı danışmanı olarak tanıtıp, nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen 42 yaşındaki Aslı Ceylan Aydoğdu ile birlikte gözaltına alınan 48 yaşındaki Fatih Ataman çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Aydoğdu'nun, önceki yıllarda İzmir'de kendisini doktor olarak tanıttığı ve evlilik aşamasında olduğu iş insanı Abdülkadir D.'yi, 11 milyon dolarlık servetini ele geçirmek için kullandığı ilaçların dozajını artırarak zehirlemeye çalıştığı ortaya çıktı. İş insanının düğün öncesi komaya girmesiyle planı bozulan Aydoğdu, "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuksuz yargılanıyor.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık suçu işledikleri belirlenen eski ilaç mümessili Aslı Ceylan Aydoğdu ve Fatih Ataman ile birlikte çalıştıkları Mehmet K., Soner T. ve Yunus A.'yı teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan çalışmada Aydoğdu'nun, FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan kişileri, kendisini cumhurbaşkanı danışmanı olarak tanıtarak ağına düşürdüğü ve tahliye ya da beraat vaadiyle paralarını aldıkları belirlendi.
GÜVENLERİNİ KAZANIP PARALARINI ALDI
Şüpheli Fatih Ataman'ın ise kendisini Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele Grup Komutanlığı'nda (JİTEM) yarbay olarak görev yaptığını söyleyerek, ağlarına düşürdükleri kişilerin güvenini kazandığı belirtildi. Şüphelilerin dolandırıcılık için gittiği illerde lüks bir ev kiralayıp, iş insanları, doktorlar ve avukatlarla görüştükleri, Aydoğdu'nun bu kişilere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde finans sorumlusu olduğunu söyleyerek güven sağladığı saptandı. Aydoğdu'nun, borsada değerlendireceğini söyleyerek mağdurlardan yüklü meblağlarda para aldığı ve battığını iddia ederek dolandırdığı öğrenildi.
30'DAN FAZLA KİŞİYİ DOLANDIRDILAR
Aslı Ceylan Aydoğdu'nun dolandıracağı kişiler ve meslekleri hakkında bilgi edindiği, daha önce diksiyon eğitimi aldığı ve mağdurları giyimi ile etkilediği öne sürüldü. Şüphelilerin, bu yöntemle 30'dan fazla kişiyi 3 milyon lira dolandırdıkları, deşifre olunca il değiştirdikleri ve ortadan kayboldukları kaydedildi. Bu tespitler üzerine operasyon için harekete geçen ekipler, 27 Mayıs günü şafak vakti belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda adli evrakla dijital materyal ele geçirildi.
11 MİLYON DOLARLIK SERVETİ ELE GEÇİRMEYE ÇALIŞTI
Operasyonun ardından Aydoğdu'nun önceki yıllarda İzmir'de kendisini doktor olarak tanıttığı iş insanı Abdülkadir D.'yi, 11 milyon dolarlık servetini ele geçirmek için zehirlemeye çalıştığı ortaya çıktı. Aydoğdu'nun sevgili olduğu Abdülkadir D. ile evlilik aşamasında olduğu, hizmetçilerini gönderdiği, düzenli olarak kullandığı ilaçların dozajını artırdığı iddia edildi. Fenalaşması üzerine hastaneye kaldırılan Abdülkadir D.'nin komaya girdiği, tedaviyle hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Düğün öncesi planı bozulunca ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan Aslı Ceylan Aydoğdu'nun "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuksuz yargılandığı kaydedildi.
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