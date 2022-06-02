11 milyon dolarlık korkunç tuzak! Dolandırdığı kişi komalık oldu

30'DAN FAZLA KİŞİYİ DOLANDIRDILAR



Aslı Ceylan Aydoğdu'nun dolandıracağı kişiler ve meslekleri hakkında bilgi edindiği, daha önce diksiyon eğitimi aldığı ve mağdurları giyimi ile etkilediği öne sürüldü. Şüphelilerin, bu yöntemle 30'dan fazla kişiyi 3 milyon lira dolandırdıkları, deşifre olunca il değiştirdikleri ve ortadan kayboldukları kaydedildi. Bu tespitler üzerine operasyon için harekete geçen ekipler, 27 Mayıs günü şafak vakti belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda adli evrakla dijital materyal ele geçirildi.