Siverek’te otomobil köprüden uçtu! Yaralı var
YAŞAM İHA
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir araç köprüden aşağı uçtu. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken emniyet güçleri kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaza Siverek-Çermik Karayolunun 25'inci kilometresinde yaşandı.
Edinilen bilgilere göre 33 yaşındaki M.B hakimiyetindeki 34 EEY 692 plakalı otomobil, Eskihan Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu, köprüden aşağı uçarak, suya battı.
SÜRÜCÜ YARALANDI
Meydana gelen kazada araç sürücüsü yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Ekipleri sev edildi.
TEDAVİYE ALINDI
Yaralı olay yerinde ilk müdahalesi sonrası, ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- FETÖ'cü hainlerden TSK'yı dizayn etme çabası! Kumpasın hesabı soruluyor
- Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
- Kurbanlık fiyatları belli oldu mu? 2022 Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? Dana, koç, koyun fiyatları...
- PTT 55 bin personel alımı ne zaman yapılacak? PTT 55 bin personel alımı olacak mı, var mı?
- MasterChef yeni sezon ne zaman başlıyor? MasterChef Türkiye 2022 tarihi açıklandı mı?
- AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı: AÖF sınav sonuçları son dakika açıklandı! Anadolu Üniversite sınav sonuçları sorgulama nereden yapılır?
- TOKİ'den yeni konut proje müjdesi! Tarih belli oldu, 81 ilde yapılacak! TOKİ ucuz konut başvuru şartları...
- KPSS ödemeleri hangi bankaya yapılacak? KPSS ödemeleri son gün ne zaman?
- Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? Twitter sorun ne zaman düzelecek? Twitter bir hata oluştu...
- O meslekler kapsama alındı! 3600 ek gösterge ile 500-600-800 artış! Yeni taslak ile maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı
- AÖF yaz okulu kayıt tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?
- 1.800 personel alımı yapılacak! Tercihler başlıyor! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman? Branş dağılımı...