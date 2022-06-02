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Siverek’te otomobil köprüden uçtu! Yaralı var

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 02.06.2022 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022
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Siverek’te otomobil köprüden uçtu! Yaralı var

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir araç köprüden aşağı uçtu. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken emniyet güçleri kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaza Siverek-Çermik Karayolunun 25'inci kilometresinde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre 33 yaşındaki M.B hakimiyetindeki 34 EEY 692 plakalı otomobil, Eskihan Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu, köprüden aşağı uçarak, suya battı.

SÜRÜCÜ YARALANDI

Meydana gelen kazada araç sürücüsü yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Ekipleri sev edildi.

TEDAVİYE ALINDI

Yaralı olay yerinde ilk müdahalesi sonrası, ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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