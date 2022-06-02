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Bir yıl arayla iki kere kaçırıldı! Anneden yürek dağlayan sözler: Cinsel ilişkiye zorladı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 02.06.2022 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022
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Bir yıl arayla iki kere kaçırıldı! Anneden yürek dağlayan sözler: Cinsel ilişkiye zorladı

İstanbul Avcılar’da yaşanan olay dehşet verdi. Bir yıl önce kaçırılan Cansu Göçmüş yine kaçırıldı. Kzının bulunmasını isteyen Nuray Göçmüş, “Cinsel ilişkiye zorlayıp hamile bırakıldı, dövüldü, bebeğini kaybetti. 18 yaşından küçük kızımın bulunmasını istiyorum" dedi.

İstanbul Avcılar'da geçen yıl kaçırıldıktan sonra eve dönüp şikayette bulunan 17 yaşındaki Cansu Göçmüş, bir kez daha kaçırıldığı öne sürüldü. Anne Nuray Göçmüş, "Bu kişiler hakkında uzaklaştırma kararı almıştık. Görenler var aynı kişiler kızımı zorla arabaya bindirip kaçırmışlar. 18 yaşından küçük, lütfen bulun kızımı" dedi.

Avcılar'ın Yeşilkent Mahallesi'nde geçen pazar evinden zorla kaçırıldığı iddia edilen Cansu Göçmüş'ün annesi Nuray Göçmüş, kızının geçen yıl da Davut B. ve babası Ayhan B. tarafından kaçırılarak, alıkonulduğunu iddia etti.

TECAVÜZ ETTİ, DÖVDÜ, BEBEĞİNİ KAYBETTİ

Kızına gelinlik giydirip evlenmiş gibi gösterildiğini, düğün davetiyesi bile bastırıldığını anlatan Nuray Göçmüş, "Kızımın bulunması için polise başvurunca Cansu eve dönmüştü. Bana Davut B.'nin kendisi ile rızası olmadan ilişkiye girdiğini, hamile bıraktığını, zorla dilendirildiğini, sürekli tehdit edildiğini ve gördüğü şiddet nedeniyle düşüp bebeğini kaybettiğini anlattı" dedi.

"UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI"

Davut B. ve babası Ayhan B. hakkında polise şikayet başvurusu yaptığını söyleyen Göçmüş, "Kızım eve dönünce birlikte yaşamaya başladık. Geçen Pazar günü dişi çok ağrıdığı için kliniğe, ardından ilacını almak için eczaneye gitti. Ben de yakındaki bir düğüne gitmek üzere yanından ayrıldım. Görenler var, Davut B. ve babası Ayhan B. tarafından zorla bir arabaya bindirilerek götürülmüş. Kızımın yanına yaklaşmaması için savcılıktan karar aldırmıştık. Hakim ve savcılarımızdan rica ediyorum, 18 yaşından küçük kızımın bulunmasını istiyorum" diye konuştu.

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