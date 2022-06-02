Bir yıl arayla iki kere kaçırıldı! Anneden yürek dağlayan sözler: Cinsel ilişkiye zorladı

"UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI"

Davut B. ve babası Ayhan B. hakkında polise şikayet başvurusu yaptığını söyleyen Göçmüş, "Kızım eve dönünce birlikte yaşamaya başladık. Geçen Pazar günü dişi çok ağrıdığı için kliniğe, ardından ilacını almak için eczaneye gitti. Ben de yakındaki bir düğüne gitmek üzere yanından ayrıldım. Görenler var, Davut B. ve babası Ayhan B. tarafından zorla bir arabaya bindirilerek götürülmüş. Kızımın yanına yaklaşmaması için savcılıktan karar aldırmıştık. Hakim ve savcılarımızdan rica ediyorum, 18 yaşından küçük kızımın bulunmasını istiyorum" diye konuştu.