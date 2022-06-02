Mersin’de kahreden ölüm! İnşaatın 11'inci kattan düşen işçi yaşamını yitirdi
Mersin'in Erdemli ilçesinde bir inşaatın 11'inci katından düşen işçi hayatını kaybetti. Savcının olay yerinde incelemelerinin ardından şahsın cesedi otopsi yapılmak üzere devlet hastanesine kaldırıldı.
Kahreden olay Mersin'in Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi Soner Ali Yılmaz Caddesi'nde inşası devam eden 11 katlı bir inşatta gerçekleşti.
DENGESİNİ KAYBEDEREK ZEMİNE DÜŞTÜ
Edinilen bilgiye göre, inşaatın en üst katında çalışan işçilerden 45 yaşındaki Mehmet Keş, dengesini kaybederek zemine düştü.
Olayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
HAYATINI KAYBETTİ
Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri şahsın, yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri de çevre güvenliği alarak olay yerinde inceleme yaptı.
AİLESİ FERYAT ETTİ
Keş'in hayatını kaybettiğini duyan yakınları ise inşaatın önüne gelerek feryat etti.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Cumhuriyet savcısının olay yerinde inceleme yapmasının ardından şahsın cansız bedeni otopsi için ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.
Olay ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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