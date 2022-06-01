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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Türk Hava Kuvvetleri için anlamlı mesaj

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.06.2022
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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan Türk Hava Kuvvetleri için anlamlı mesaj

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinden Türk Hava Kuvvetlerinin 111. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

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