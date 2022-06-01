Eski eşini ve çocuklarını bıçakla rehin aldı! Polis ekipleri camdan içeri girerek etkisiz hale getirdi

Çırkan Mahallesi Emir Sultan Sokak'ta yaşayan C.N. ile evine gelen eski kocası S.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma başladı. Evden gelen sesleri duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.