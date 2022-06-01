Eski eşini ve çocuklarını bıçakla rehin aldı! Polis ekipleri camdan içeri girerek etkisiz hale getirdi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, eski karısını ve iki çocuğunu evde bıçakla rehin alan şüpheli, polis ekiplerinin müdahalesi sonucu gözaltına alındı. Başına aldığı darbeyle yaralanan kadın, sağlık ekibince Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılırken iki çocuğun olay nedeniyle oldukça korktuğu gözlemlendi.
Çırkan Mahallesi Emir Sultan Sokak'ta yaşayan C.N. ile evine gelen eski kocası S.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma başladı. Evden gelen sesleri duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, bıçakla rehin aldığı eski karısı ve çocuklarının dışarıya çıkmasına izin vermediği öne sürülen şüpheliyi bir süre ikna etmeye çalıştı. İkna çabalarının sonuç vermemesi üzerine polis ekipleri, pencereden içeriye girerek S.K'yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.
Şüpheliye, polis aracına bindirildiği sırada mahalle sakinleri tepki gösterdi.
Başına aldığı darbeyle yaralanan kadın, sağlık ekibince Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İki çocuğun, yaşananlardan dolayı oldukça korktuğu gözlendi.
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- Eski eşini ve çocuklarını bıçakla rehin aldı! Polis ekipleri camdan içeri girerek etkisiz hale getirdi
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