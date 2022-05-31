Yurtiçi Kargo çöktü mü, neden açılmıyor? Yurtiçi Kargo sitesi ne zaman düzelecek, açıklama geldi mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurum sosyal medyada yaşanan soruna isyan eden bir müşterisine sitede bakım çalışması olduğuna ilişkin bir açıklamada bulundu. Peki, Yurtiçi Kargo çöktü mü, neden açılmıyor? Yurtiçi Kargo sitesi ne zaman düzelecek, açıklama geldi mi?