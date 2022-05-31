Yurtiçi Kargo çöktü mü, neden açılmıyor? Yurtiçi Kargo sitesi ne zaman düzelecek, açıklama geldi mi?
Yurtiçi Kargo çöktü mü, neden açılmıyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Gönderilerini takip etmek isteyen vatandaşlar Yurtiçi Kargo'nun resmi sitesine girişte zorluk yaşıyor. Sitenin ne zaman düzeleceği ise merak ediliyor. Peki, Yurtiçi Kargo çöktü mü, neden açılmıyor? Yurtiçi Kargo sitesi ne zaman düzelecek, açıklama geldi mi?
Yurtiçi Kargo çöktü mü, neden açılmıyor? Yurtiçi Kargo sitesi ne zaman düzelecek, açıklama geldi mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurum sosyal medyada yaşanan soruna isyan eden bir müşterisine sitede bakım çalışması olduğuna ilişkin bir açıklamada bulundu. Peki, Yurtiçi Kargo çöktü mü, neden açılmıyor? Yurtiçi Kargo sitesi ne zaman düzelecek, açıklama geldi mi?
YURTİÇİ KARGO ÇÖKTÜ MÜ?
Sosyal medyada kargo şirketine yönelik yapılan paylaşımlar sonucunda kurum müşterilerine şu yanıtı verdi;
"Merhaba, gönderilerinizin son durumunu Mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirsiniz. Web sitemizdeki bakım çalışmamız da kısa süre içerisinde tamamlanacaktır. İlginiz ve anlayışınız için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz"
YURTİÇİ KARGO ÇÖKTÜ MÜ?
Yurtiçi Kargo'nun web sayfasına bugün erişim sorunu yaşanıyor. Güncel gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz. Kısa sürede sorunun çözüme kavuşması beklentiler arasında yer alıyor.
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