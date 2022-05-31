Kocaeli’nde 2 tramvay çarpıştı! O anlar kamerada
Kocaeli'de köpeğe çarpan tramvay süreyi aksatınca karşı şeritten gelen tramvay ile çarpıştı. Kaza anları güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre, bir tramvay köpeğe çarpınca vatman olaya müdahale etmek için seyre bir müddet ara verdi.
Ardından yoluna devam eden tramvay, süre gecikmesi nedeniyle makas değiştirilen bölgede, karşı şeritten gelen diğer tramvay ile çarpıştı.
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112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan bazı yolcuları ayakta tedavi etti.
Kaza sebebiyle tramvay seferleri durdu. Yolcular, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan otobüsler ile gidecekleri yere ulaştırıldı.
O ANLAR KAMERADA
Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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