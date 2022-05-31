31 Mayıs 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ’da feci kaza! Direğe çarpan aracın motoru fırladı! Yaralılar var

Tekirdağ’da feci kaza! Direğe çarpan aracın motoru fırladı! Yaralılar var

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 31.05.2022 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022
ABONE OL
Tekirdağ’da feci kaza! Direğe çarpan aracın motoru fırladı! Yaralılar var

Tekirdağ’da kontrolden çıkıp üst geçit direğine vuran aracın motoru yerinden uçtu. Kaza sonucunda, hız ibresi 120 kilometrede takılı kalan araçtaki 2 kişi ile yol kenarında duran araçtan kopan parçaların çarptığı 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.45 sularında Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. M.A. kontrolündeki 59 AEC 293 plakalı araç, iddiaya göre aşırı hız sebebiyle şoförünün kontrolünden çıkıp, üst geçidin direklerine vurdu.

Çarpışmanın etkisiyle aracın motoru ile ön kısımdan kopan parçaları yola uçtu, araç ise 50 metre sürüklendikten sonra durabildi.

6 YARALI

Kazada otomobil sürücüsü M.A. ve yanındaki Y.E.A. ile kaza sırasında yol kenarında bulunan 2'si çocuk 4 kişi, araçtan kopan parçaların isabet etmesiyle hafif yaralandı.



HIZ İBRESİ 10 KM'DE TAKILI KALDI

Kaza üzerine bölgeye, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin yaptığı incelemede otomobilin hız ibresinin 120 kilometrede takılı kaldığı görüldü.



"ÇOCUKLAR İLE ANNE BABASINI GÖRÜNCE KORKTUM"

Kazayı evinin balkonundan gören Varol İşbeceren, "Yol kenarında bekleyen 4 yaya vardı, ben de balkonumdaydım. Fren sesi duydum, fren sesinden sonra zaten araba hakimiyeti kaybetti, ileride durdu. Yol kenarındaki çocuklar ile anne babayı görünce korktum, su getirdim onlara. Çok şükür onlarda bir şey yok" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA