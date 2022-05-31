Tekirdağ’da feci kaza! Direğe çarpan aracın motoru fırladı! Yaralılar var





"ÇOCUKLAR İLE ANNE BABASINI GÖRÜNCE KORKTUM"



Kazayı evinin balkonundan gören Varol İşbeceren, "Yol kenarında bekleyen 4 yaya vardı, ben de balkonumdaydım. Fren sesi duydum, fren sesinden sonra zaten araba hakimiyeti kaybetti, ileride durdu. Yol kenarındaki çocuklar ile anne babayı görünce korktum, su getirdim onlara. Çok şükür onlarda bir şey yok" dedi.

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